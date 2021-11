UCI onderzoekt zaak Nuyens/Van Aert en vraagt tijd: “We zullen disciplinaire maatregelen nemen als er voldoende bewijslast is”

Wielrennen KOERS KORT. Sander Armée trekt naar Cofidis, Josef Cerny verlengt contract bij Lefevere

Sander Armée zet zijn wielercarrière verder bij Cofidis. De 35-jarige routinier ondertekende bij de Franse WorldTourploeg een contract voor een seizoen. Armée komt over van het Zuid-Afrikaanse Team Qhubeka, waar hij een jaar aan de slag was. Daarvoor droeg hij zeven seizoenen het shirt van Lotto. Hij bezorgde dat team een ritzege in de Ronde van Spanje (in 2017). Vorig jaar volgde een etappezege in de Ronde van Poitou-Charentes.

