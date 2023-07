UCI legt Miguel Angel Lopez voorlopige schorsing op

“Ik kom terug. Om te winnen!” Tadej Pogacar doet zichzelf alsnog een plezier in de Vogezen en geeft Jonas Vingegaard nú al afspraak voor 2024

Dáár was hij weer, de gulle lach. In het slot van deze Tour deed Tadej Pogacar (24) zichzelf dan tóch nog een plezier. Twee etappezeges, tweede in het eindklassement en een nieuwe witte jongerentrui: daar kan hij na drie moeilijke weken met flink wat ups and downs perfect mee leven. Nog één, allerlaatste keer blikt hij terug. En meteen ook al resoluut vooruit. Afspraak in 2024, Jonas Vingegaard.