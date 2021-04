UCI-commissaris met specialisatie in fotofinish-apparatuur verklaart minutenlange onzekerheid: "Het ging om millimeters”

WielrennenHet duurde en het bleef duren, voor de winnaar van de Amstel Gold Race bekend was. Maar toen viel het verdict toch op Wout van Aert, die Tom Pidcock met enkele millimeters versloeg. Het verschil op de finishfoto was miniem, maar het verschil was er wel degelijk.