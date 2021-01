UAE Team Emirates maakt komst van Zwitsers toptalent Hirschi nu ook officieel

Hirschi brak afgelopen seizoen helemaal door, nadat hij in in 2018 al wereldkampioen op de weg bij de beloften werd. Op dat moment kwam hij al uit voor de opleidingsploeg van Sunweb dat hem het jaar erop overhevelde naar de profs. In zijn debuutjaar viel hij op met de derde plaats in de Clásica San Sebastian en de vijfde plaats in het eindklassement van de BinckBank Tour.

Maar nadat het coronavirus het wielerjaar 2020 enige maanden had stilgelegd, kwam de echte doorbraak er dus met eerst een tweede en een derde plaats in Touretappes en daarna de ritzege in Sarran waar Hirschi na een solo alleen aankwam. Kort na de Tour volgde de derde plaats in de wegrace op het WK wielrennen, won hij de Waalse Pijl en bleef Primoz Roglic hem net voor in Luik-Bastenaken-Luik.

Het openbreken en verlengen van zijn nog lopende contract (tot eind dit jaar) was voor DSM (voorheen Team Sunweb) financieel echter onhaalbaar geworden. UAE, met een budget van ruim 30 miljoen euro één van de rijkste teams van het peloton, toonde zich bereid om de verbrekingsvergoeding op te hoesten en Hirschi meteen in te lijven. De overstap hing al een tijdlang in de lucht en werd nu dus officieel bekendgemaakt.

