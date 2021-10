Twintig peperdure fietsen gestolen bij Italiaanse ploeg op WK baanwielrennen

Tour de France Zondags­kind Pogacar nodigt bovenop het parcours ook de concurren­tie uit: “Het is lastig, dat vind ik wel leuk”

14 oktober De Slovenen zijn enthousiast. Tadej Pogacar (23) en Primoz Roglic (31) kunnen de Tour van volgend jaar best wel pruimen. Er is vanalles wat: een korte tijdrit, een lange tijdrit, wind in Denemarken, hoogtemeters, kasseien, grindstroken en dan mag Egan Bernal (24) er gerust ook nog bij voor de titelverdediger. “Beter doen dan dit seizoen? Dat kan me eigenlijk niet schelen.”