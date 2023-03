Twijfels over vorm stemmen Van der Poel tot nadenken: “De perfecte winter is er eentje zonder cross”

WielrennenTerwijl zijn eeuwige rivaal Wout van Aert indruk maakte bergop, kon Mathieu van der Poel zich in Tirreno-Adriatico enkel laten zien met twee straffe lead-outs voor Jasper Philipsen. De Nederlander is nog niet helemaal tevreden over zijn vormpeil, en dat stemt hem tot nadenken. “Als ik niet cross, heb ik wel een goede opbouw.”

Even terug naar 5 februari. In het Nederlandse Hoogerheide kroont Mathieu van der Poel zich na een duel met eeuwige rivaal Wout van Aert voor de vijfde keer tot wereldkampioen veldrijden. En dat na een winter waarin hij vaker dan hem lief was zijn meerdere moest erkennen in Van Aert én hij ook weer last kreeg aan die dekselse rug. De regenboogtrui als keerpunt van het momentum - plots trok niet Van Aert, maar Van der Poel met het mentale voordeel naar Spanje om het klassieke voorjaar voor te bereiden.

Iets meer dan een maand later lijken de rollen eerder weer omgedraaid. Van Aert zag zijn hoogtestage op Tenerife dan wel verstoord door ziekte, maar in Tirreno-Adriatico was daar nog weinig van te merken - onze landgenoot klauterde redelijk indrukwekkend in de ‘Tappa dei Muri’. Van der Poel moest daarentegen bergop snel passen en kon zich enkel onderscheiden in twee - sterke, dat zeker - lead-outs voor Philipsen. En dat nadat ook de Strade Bianche eigenlijk al was tegengevallen.

“Ik had gehoopt iets beter te zijn”, zei hij al tijdens de Italiaanse rittenkoers. Het stemt de Nederlander van Alpecin-Deceuninck tot nadenken. “De wereldtitel veldrijden was iets unieks, maar ik heb na het WK maar even rust gehad en daarna veertien dagen getraind in Spanje - niet genoeg om in topvorm te zijn. Het is gewoon heel moeilijk om keuzes te maken, maar er is ook nog niets verloren. Als het volgende week meevalt in Sanremo, zegt iedereen dat het de juiste aanpak was. Zo gaat het altijd.”

Onze columnist Michel Wuyts stelde vorige week al de crossactiviteiten van Wout van Aert in vraag, Mathieu van der Poel lijkt dat nu ook voor zichzelf te doen. “Vorig jaar kwam het natuurlijk door de rug, maar als ik niet cross, heb ik wel een goede opbouw. Dat is het probleem: het is zo druk. Ik wilde voor geen geld van de wereld het WK in Hoogerheide missen. Maar als ik nu de perfecte winter zou moeten uittekenen, zou dat er eentje zonder veldrijden zijn.”

Maar afgelopen winter heeft Van der Poel wél gecrosst en is zijn vorm nu wat ze is. Met deze benen zal hij het zaterdag moeten doen in Milaan-Sanremo, waar hij vorig jaar derde werd. “Ik denk niet dat ik nog heel veel kan doen met extra training deze week. Het is vooral zaak dat ik goed herstel van de Tirreno. En als er één wedstrijd is waar je niet te beste hoeft te zijn om toch te kunnen winnen, dan is het wel Milaan-Sanremo.”

