Twijfelende kopmannen, Remco pas vierde en Ecuadoriaans ‘dark horse’: dit zijn de tien meest gekozen renners in de Gouden Giro

1. João Almeida (Deceuninck-Quick.Step, 26 miljoen)

De uitgesproken kopman van ‘The Wolfpack’. Was vorig jaar de revelatie in de Giro en reed vijftien dagen in de roze trui. Werd uiteindelijk knap vierde in het eindklassement. Het gros van het deelnemersveld (zo'n 53 %) in de Gouden Giro verwacht dus een herhaling van dat sprookje. Met 26 miljoen is Almeida ook opgerukt naar de duurste prijsklasse in het spel. Dit jaar reed het Portugese talent al dichte ereplaatsen bij mekaar in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico.

Volledig scherm Almeida reed vorig jaar al 15 dagen in de roze trui. © Photo News

2. Simon Yates (Team BikeExchange, 28 miljoen)

De favoriet die veruit de beste indruk maakte in aanloop naar de Giro. Reed vorige week in de Tour of the Alps iedereen in de vernieling. Een prestatie die in het Gouden Giro-deelnemersveld niet onopgemerkt is gebleven. Yates volgt maar net achter Almeida qua populariteit in het spel. Ruim de helft van de spelers wil het risico nemen met Yates. Dat is de Brit toch altijd, herinner u zijn inzinking van drie jaar geleden in de Giro.

Volledig scherm Simon Yates bij de ploegenvoorstelling. © AP

3. Caleb Ewan (Lotto Soudal, 28 miljoen)

Voor de sprintersetappes bestaat er geen twijfel: Caleb Ewan is de te kloppen man volgens onze deelnemers. De Australiër heeft niet alleen zijn reputatie mee, maar ook een pak ervaring op Italiaanse bodem. Ewan reed de Giro al drie keer en pakte er ook al drie ritzeges en tal van ereplaatsen. Dit seizoen bleef het voorlopig bij ritwinst in de UAE Tour en een tweede plaats in Milaan-Sanremo.

Volledig scherm Caleb Ewan is de favoriet voor de sprintersetappes. © AP

4. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step, 30 miljoen)

Is Remco Evenepoel in topvorm of niet? De helft van de Gouden Giro-spelers twijfelt alvast niet. Zij geloven rotsvast dat Evenepoel bij zijn debuut in een grote ronde zal uitblinken, zelfs met een gebrek aan competitieritme en het duurste prijskaartje van het spel. Of dat geloof gegrond is, zal wellicht snel duidelijk worden in de proloog en de eerste beklimmingen in de vierde etappe.

Volledig scherm Wat kan Remco Evenepoel bij zijn debuut in een grote ronde? © AFP

5. Peter Sagan (BORA-hansgrohe, 26 miljoen)

Net als Evenepoel een groot mysterie voor de start van de Giro. Krijgen we in Italië eindelijk weer een Sagan in topvorm? Na lang op de dool te zijn geweest, kregen we in Milaan-Sanremo (vierde), Catalonië (ritwinst) en Romandië (ritwinst) toch vlagen van de beste Sagan te zien. Vraag is of hij dat nu drie weken kan volhouden in een grote ronde en zo kan meedingen naar ritzeges en misschien zelfs het puntenklassement. Heel wat Gouden Giro-spelers geloven alvast sterk in de drievoudige wereldkampioen.

Volledig scherm Peter Sagan. © EPA

6. Aleksandr Vlasov (Astana, 23 miljoen)

Was vorig jaar al een zeer gegeerde pion bij Gouden Giro-deelnemers, maar de Rus moest toen al na twee etappes opgeven. In de Vuelta kwam zijn klimtalent bij momenten piepen met knappe ereplaatsen. Is de onbetwiste kopman van Astana en toonde ook dit jaar al z’n uitstekende vorm met podiumplaatsen in het eindklassement van zowel Parijs-Nice als de Tour of the Alps. Kan dus een revelatie worden in deze Giro.

Volledig scherm Aleksandr Vlasov. © AFP

7. Egan Bernal (INEOS Grenadiers, 30 miljoen)

Volgens de prijslijst - en zijn talent - is Bernal samen met Evenepoel de topfavoriet, maar de Tourwinnaar van 2019 komt met heel wat twijfels aan de start van de Giro. Hoe zit het nu met die (chronische?) rugproblemen sinds de Ronde van Frankrijk van vorig jaar? Hoe verteert de Colombiaan drie weken koers? Bernal haalt wel de top tien in dit lijstje, maar écht gegeerd is hij dus ook niet...

Volledig scherm Egan Bernal. © AFP

8. Jefferson Alexander Cepeda (Androni Giocattoli–Sidermec, 7 miljoen)

De vreemde eend in dit lijstje grote namen. Jefferson Alexander Cepeda: kent u hem al? De Ecuadoriaan is amper 22 jaar, maar is een groot klimtalent en staat niet eens voor zijn debuut in de Giro. Vorig jaar maakte hij al drie weken vol in Italië. Wat hem zo’n aantrekkelijke pion maakt, zijn zijn zacht prijsje én topvorm. In de Tour of the Alps maakte Cepeda indruk: hij werd vierde in het algemeen klassement en pakte de jongerentrui. Cepeda: het ‘dark horse’ bij uitstek van deze Giro?

Volledig scherm Jefferson Alexander Cepeda. © Photo News

9. Tim Merlier (Alpecin-Fenix, 24 miljoen)

Onze Belgische sprintershoop in Italië. De veldrijder nestelde zich de laatste jaren tussen de absolute sprinterstop en mikt in z’n eerste grote ronde op een ritzege. Merlier kan alvast met vertrouwen naar de eerste sprinterskans toeleven: de rappe man van Alpecin-Fenix won dit seizoen al drie keer. Bovendien klopte Merlier vorig jaar in Tirreno-Adriatico onder meer Fernando Gaviria, die hij ook in Italië zal tegenkomen.

Volledig scherm Tim Merlier. © Photo News

10. Mikel Landa (Bahrain-Victorious, 24 miljoen)

Altijd een zekerheid op top tien - of zelfs top vijf - en dat weet het deelnemersveld van de Gouden Giro ook. Landa jaagt al jaren op een eindzege in een grote ronde, maar het afmaken is o zo moeilijk. Wat wel in zijn voordeel spreekt, zijn het weinige aantal tijdritkilometers.

Volledig scherm Mikel Landa in de Ronde van het Baskenland. © Photo News

