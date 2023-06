Twijfel slaat weer toe: Bernal geeft in Dauphiné-tijdrit pak tijd toe op Vingegaard, Ineos heeft groot probleem

Bernal verliest zwaar

Egan Arley Bernal (Ineos) wilde in de Dauphiné zijn rol van kopman in de komende Tour de France afdwingen. In de plaats daarvan sloeg na de tijdrit van Belmont-de-la-Loire de twijfel weer toe. De Colombiaan reed over ruim 31 kilometer 2:37 trager dan Bjerg.

“Ik wil naar de Tour en ik droom ervan om de strijd aan te gaan met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar”, zei Bernal nog in het begin van dit jaar. Pogacar is nu op hoogtestage, Vingegaard rijdt ook het Critérium du Dauphiné. De Deense Tourwinnaar van vorig jaar was woensdag liefst 2:25 sneller dan Bernal. Wat een verschil.

Bernal won in 2019 de Tour en in 2021 de Giro. Hij overleefde een horrorcrash in januari 2022 en sindsdien lijkt hij in vrije val. Bij Ineos hebben ze een groot probleem. Voor Thomas (tweede in de Giro) komt de Tour te vroeg. Tao Geoghegan Hart herstelt van een crash en Pidcock is tot nader order geen klassementsrijder. Bernal kan dit weekend nog grote dingen laat zien in het hooggebergte. Indien niet, wie moet de rijkste ploeg van de wereld straks als klassementsrenner opstellen in de Tour? (MG)