Twee weken na zijn afscheid als wielrenner wordt Nikolas Maes al ploegleider bij Lotto Soudal

“Ik ben al volop bezig met de voorbereidingen op mijn tweede carrière georiënteerd op de bouw- en vastgoedsector, maar de kans die ik nu krijg om bij te springen bij Lotto Soudal laat ik niet liggen. Wielrennen is mijn passie en zal dat altijd blijven”, vertelt Nikolas Maes. “De klassiekers zijn mijn vakgebied. De ploeg rekent op mijn ervaring, maar ik kijk er evenzeer naar uit om al die vele jonge, nieuwe en jeugdige talenten te integreren in de ploeg. Dit is een project waar ik graag mijn schouders onder zet. 2021 wordt een leerrijk jaar voor mij.”

“We houden ervan om de expertise die we in eigen huis hebben niet verloren te laten gaan”, stelt algemeen manager John Lelangue. “We trekken de lijn door die we vorig jaar al zetten met Maxime Monfort, onze nieuwe Performance Manager. Nikolas zal ingezet worden in het voorjaar en zal zich ontfermen over de jeugd in de ploeg. Hij heeft ervaring zat en kent het huis door en door. De afgelopen vier seizoenen was hij een onmisbare schakel bij Lotto Soudal in het voorjaarswerk.”

Maes debuteerde in 2006 bij Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. In 2010 stapte hij over naar Quick.Step. Daar bleef hij tot 2017, om vervolgens de kleuren van Lotto Soudal te verdedigen. De West-Vlaming was een gewaardeerd knecht die in 2013 met de World Ports Classic zijn mooiste zege boekte.

