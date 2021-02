Twee tijdritten, finish op Zoncolan en Strade Bianche-etappe: dit is het parcours van de 104de Ronde van Italië

Het zwaartepunt ligt zoals gewoonlijk in de slotweek. Dan ligt de aankomststreep driemaal op de top van een helling, meer bepaald in ritten 17, 19 en 20. Hoogste punt (Cima Coppi) is de Passo Pordoi met de top op 2.239 meter. De klim van buiten categorie is opgenomen in de zestiende etappe, op papier de zwaarste van de Giro met 5.700 hoogtemeters. In die Dolomietenrit moeten de renners ook over de Passo Fedaia en de Passo Giau, met aankomst in Cortina d’Ampezzo. Afsluiten doet de Giro met een tijdrit van 29,4 kilometer in Milaan.