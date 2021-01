Twee tenoren zijn er helemaal klaar voor. Van Aert: “Zand zeker niet in mijn nadeel” - Van der Poel: “Het ligt er voor mij beter bij dan gisteren”

Het vertrouwen is er bij Wout van Aert. “Het parcours is lastig, maar wel iets anders dan bij mijn verkenning vrijdag. Het zand is redelijk berijdbaar. Dat is zeker niet in mijn nadeel. De zandstroken voelen goed aan en daar zal het verschil worden gemaakt en de brug die daarop volgt.” Sarah en zoontje Georges zijn niet aanwezig. “Dat is natuurlijk jammer. Maar ik snap dat er moest ingeperkt worden om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. Maar ik zie hier mensen rondlopen die hier... Ja... Dan had Sarah hier ook kunnen zijn. Twee maten en twee gewichten.”

Van der Poel: “Voor mij beter dan gisteren”

Maar ook Mathieu van der Poel is tevreden met hoe het er vandaag in Oostende bijligt. “Het ligt er voor mij beter bij dan gisteren”, vertelde Mathieu van der Poel voor de microfoon van VTM. “Vooral het zand ligt er anders bij. Door de nattigheid was dat gisteren enorm lastig - het was duwen. Nu komt er terug meer techniek bij te pas.” Wie heeft nu het voordeel? Hij of Wout? “Dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop dat we van pech gespaard blijven. Het is een eerlijk parcours. De sterkste zal winnen.”