Twee op twee: Jasper Philipsen wint opnieuw massasprint in Ronde van Turkije

WielrennenJasper Philipsen heeft de zevende etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze landgenoot was net als gisteren de snelste in een massasprint. Philipsen haalde het voor Greipel en Cavendish en pakt ook de puntentrui in Turkije.

De zevende etappe in de Ronde van Turkije was een zeer verraderlijke. Het peloton moest tussen Marmaris en Turgutreis 180 kilometer afwerken. Daarin zetten enkele beklimmingen verwerkt, waaronder een uitschieter van eerste categorie. Ook de stevige wind maakte het de renners knap lastig. Gelukkig voor de sprinters lag het klimwerk vooral in de eerste koershelft, waardoor ze tijdig konden aansluiten. Enkele vluchters gingen wel hun geluk, maar het peloton leek zich niet te laten verrassen.

Tot Shane Archbold (Deceuninck-Quick.Step) stevig aan de boom schudde op zes kilometer van de streep. De Nieuw-Zeelander, begonnen als baanwielrenner, plaatste een bijzonder snedige aanval en trok eerst nog drie man met zich mee, maar ook zij moesten er al snel aan geloven. Archbold hield lang stand, maar werd op anderhalve kilometer toch gegrepen. Geen winst, wel uitstekend werk van de Nieuw-Zeelander van Deceuninck-Quick.Step. De concurrerende sprintersploegen moesten de kastanjes uit het vuur halen.

Toch was het niet Cavendish die met zijn vierde ritzege aan de haal ging. Net als gisteren was Jasper Philipsen aan het feest. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix haalde het met groot machtsvertoon voor Greipel en Cavendish. Na de drie tweede plaatsen in het begin van de week zijn er nu twee ritzeges voor Philipsen, die ook de leiding in het puntenklassement overneemt.

Volledig scherm Philipsen haalt het voor Greipel en Cavendish. © Photo News

De leiderstrui blijft nipt om de schouders van de Spanjaard José Manuel Diaz (Delko). Jay Vine, ploegmaat van Philipsen, volgt op één seconde. Morgen staat de slotrit op het programma in Turkije.

Philipsen: “Snap niet waarom deze finish in parcours zit”

“Het was een zware dag, met een zeer lastige klim en Astana die de wedstrijd heel hard maakte. Nadien was er veel zijwind. Conclusie: het was nooit makkelijk vandaag”, aldus winnaar Jasper Philipsen in een eerste reactie, die morgen hoopt op een derde ritzege. Onze landgenoot wou ook nog iets kwijt over de dalende aankomst van deze etappe. “Ik snap niet waarom men deze finish in het parcours plaatst. Er is al zoveel te doen geweest rond dalende aankomsten. Als het fout gaat, kan je hier zwaar crashen.”

