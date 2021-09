Twee mannen in bloedvorm, twee vraagtekens en één afscheidnemende landgenoot: vijf niet-WK-gangers om naar uit te kijken in Parijs-Roubaix

WielrennenWK-blues? Met Parijs-Roubaix gloort een nieuwe koers om reikhalzend naar uit te kijken aan de einder. We hebben er meer dan twee jaar op moeten wachten, maar komend weekend is de kasseiklassieker bij uitstek helemaal terug. En dan is het ook de beurt aan sommige renners die er op het WK niet bij waren om weer op de voorgrond te treden. Vijf niet WK-gangers om in de gaten te houden.

Het Bos van Wallers is opgekuist. Tot vorig weekend was de iconische kasseistrook nog overwoekerd door onkruid, het porfier nauwelijks zichtbaar. Ondertussen is secteur 19 helemaal wedstrijdklaar gemaakt door Les Amis de Paris-Roubaix. Naar alle verwachting zullen verschillende renners en ploegen deze week nog de kasseien verkennen.

Veel tijd om stil te zitten achter het WK is er dus niet. Wout van Aert, Jasper Stuyven, Mathieu van der Poel en andere Peter Sagans hebben op die manier meteen een nieuw doel om hun teleurstellingen in de strijd om de regenboogtrui van vorig weekend mee door te spoelen. De protagonisten van het WK zullen ook zondag wel weer hun rol spelen.

Maar zijn er ook die er niet bij waren in Leuven die straks in de Hel van het Noorden in de kijker zullen rijden? Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen uiteraard. Maar zijn er nog coureurs die het WK om deze of gene reden links lieten liggen - renners die fris zijn en in hoogvorm verkeren om een apotheose van jewelste aan hun seizoen te breien? Vijf al dan niet voor de hand liggende namen.

Jasper Philipsen

Wie kan dezer dagen nog rond Jasper Philipsen? Onze 23-jarige landgenoot is dit najaar helemaal aan het ontbolsteren. Hij was de Belg die op de dag van het WK wielrennen wél won, in Parijs-Chauny. Philipsen haalde er zijn vierde opeenvolgende overwinning in zeven dagen tijd binnen. Dat nadat hij in de Tour al zes keer in de top drie van een rit strandde en in de Vuelta twee ritten won. In het voorjaar was Philipsen ook de beste in de Scheldeprijs.

In de andere klassiekers was het iets minder, maar Philipsen heeft dit jaar duidelijk een stap vooruit gezet. Vooral als sprinter. De man van Alpecin-Fenix hinkte jaren op twee gedachten: sprinter of klassieke coureur worden? Nu lijkt het allemaal vanzelf te gaan en nog maar weinig uit te maken. Van der Poel wordt bij de broers Roodhooft uiteraard kopman, al doen ze er misschien wel goed aan om deze Philipsen ook te beschermen. Het zou op de piste zomaar eens tot een kleine groepssprint moeten komen.

Taco van der Hoorn

Zo imponerend Philipsen in zijn voorbije koersen was, zoveel hetzelfde geldt voor Taco van der Hoorn (27). De Nederlander werd voor het WK in Leuven gepasseerd door bondscoach Koos Moerenhout, maar ook hij zit in de vorm van z'n leven. Van der Hoorn won vorige maand een rit in de Benelux Tour en reed in volle WK-gekte het hele peloton zoek in de Omloop van het Houtland. In Antwerp Port Epic was Van der Hoorn met Mathieu van der Poel ook de betere van het pak. Eerder op het seizoen won Van der Hoorn ook een rit in de Giro.

Onder de vleugels van Hilaire Van der Schueren bij Intermarché-Wanty Gobert zal de Nederlander ook een vrije rol krijgen op de kasseien naar Roubaix. Samen met Aimé De Gendt is hij de speerpunt van de ploeg, andere kopmannen zijn er niet. Elk jaar is er wel iemand die vanuit een vroege vlucht een sterke finale rijdt en de top tien haalt. Wordt Van der Hoorn de opvolger van Dillier die in 2018 nog 2de werd? Wel in zijn nadeel: Van der Hoorn kon bij twee deelnames nog geen enkele keer uitrijden.

Soren Kragh Andersen

Niet aan zijn beste jaar bezig, maar mogen we een - weliswaar kleine - lans breken voor Soren Kragh Andersen? De Deen was er op het WK niet bij, wegens te veel andere goeie landgenoten. Hij gaf op in de Benelux Tour en ook de Tour bracht één jaar na zijn dubbele ritwinst niet wat er van verwacht werd. Kragh Andersen is zoekende en reed bij drie deelnames in Roubaix zelfs nooit uit.

Waarom we hem dan wel in dit lijstje opnemen? Omdat de Deen er plots uit het niets kan staan en als hij zijn dagje heeft voor niemand bang hoeft te zijn. Kragh Andersen is wat ze noemen ook een najaarscoureur. Van zijn acht overwinningen als prof behaalde hij er de helft in de maanden september en oktober. Herinner u hoe hij drie jaar geleden een bijzonder technische Parijs-Tours naar zijn hand zette. En het zou zondag regenen...

Sep Vanmarcke

94ste in GP Denain, 50ste in de Primus Classic, 43ste in de GP Wallonie, 103de in de GP Fourmies. Op basis van zijn meest recente uitslagen valt er weinig te concluderen. Hetzelfde verhaal voor Oliver Naesen, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet: allemaal zijn ze niet bezig aan hun beste seizoen en - misschien wel terecht - gepasseerd voor het WK in eigen land. Allemaal teren ze wellicht op een beetje revanchegevoelens om dat recht te zetten. Allemaal zouden ze hier in dit lijstje kunnen staan.

Waarom dan Vanmarcke en niet ex-winnaars Gilbert en Van Avermaet? Omdat Vanmarcke sinds zijn tweede plaats in 2013 altijd thuis gaf in Roubaix. Een podiumplaats zat er sindsdien niet meer in, maar altijd speelde hij zijn rol in de finale. Er is geen koers beter op zijn lijf geschreven en met uitzondering van Van der Poel en Van Aert is er misschien wel geen renner die beter en krachtiger over (vlakke) kasseien rijdt dan Vanmarcke. Wie zou hem na alle pech niet nog één jour de gloire gunnen?

Bert De Backer

Niet zozeer om een resultaat uit te brand te slepen, al is hij er zelf altijd in blijven dromen om eens te stunten in Parijs-Roubaix. Wel omdat Bert De Backer (37) komende zondag wellicht zijn laatste koers als profrenner zal rijden. De Oost-Vlaming trekt zich in zijn droomkoers een allerlaatste keer op gang, daarna zit het er helemaal op voor de oub-boezemvriend van wijlen Wouter Weylandt.

De Backer won in zijn carrière met de GP Jef Scherens één wedstrijd, maar zijn beste resultaten in grote koersen liet hij steevast noteren in de Hel van het Noorden. In Parijs-Roubaix finishte hij vier keer in de top twintig: 11de in 2014, 12de in 2015, 17de in 2016 en 20ste in 2019. De Backer kan in Roubaix wellicht ook gewoon zijn zin doen. B&B Hotels-KTM start met een ploeg vrijbuiters. Op naar een mooie afsluiter van een verdienstelijke carrière?

