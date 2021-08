Twee grote doelen blijven voor Van der Poel over in 2021: “Anderen beginnen aan zijn stoelpoten te zagen”

Wielrennen Remco Evenepoel heeft weer het gevoel dat hij lang niet meer heeft gehad: “Ik kon in Denemarken weer door de muur gaan en blijven gaan”

16 augustus De Ronde van Denemarken staat er na dit weekend mooi bij op zijn palmares - exact één jaar na de val in Lombardije nota bene. Nu gaat het vizier voor Remco Evenepoel vol op het najaar. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat er een dag moest komen waarop het er echt weer uitkwam en ik denk dat die dag in Denemarken gekomen is. Mijn overwinning daar heeft heel veel deugd gedaan.”