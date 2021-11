Twee gebroken ribben en klaplong houden Cavendish weg van contractonderhandeling met Lefevere: “Ik laat Mark niet vallen”

Veldrijden Thibau Nys, ‘maar’ tiende in Tabor: “Ik moet rust nemen”

Thibau Nys (19) werd tiende in de WB cross in Tabor in de beloftencategorie. De overwinning was daar voor de Nederlander Mees Hendrikx, Anton Ferdinande (vierde) was beste Belg. Voor Nys was een tiende plek minder dan hij had gehoopt, maar het was ook een beetje naar het beeld van de cross in Niel (21ste), waar hij negen renners uit de U23 moest voor laten.

14 november