Twee dagen Benelux Tour, twee dagen frustratie: start Evenepoel vandaag nog of niet?

WielrennenKomt Remco Evenepoel vandaag nog aan de start van de derde rit in de Benelux Tour? Het zou zomaar kunnen van niet. Evenepoel had gisteren last van een zere maag en als dat niet beter wordt, heeft verder koersen geen zin.

Evenepoel was gestart als favoriet in de tijdrit van de Benelux Tour. Maar finishte uiteindelijk als achttiende, op 39 seconden van ritwinnaar Bissegger. Hij had daar een goede uitleg voor.

“We wisten het dinsdagochtend al. Ik ben wat ziekjes opgestaan. Tot een uur voor de tijdrit kon ik niets eten. Dat is geen optimale voorbereiding. De eerste drie, vier kilometer kon ik dat nog wel houden. Daarna liepen de benen leeg. Het is jammer.”

Het begon dinsdagochtend om half zes, vertelde Evenepoel. De renner kreeg het koud, had buikpijn en kon niet meer slapen. Hij sloeg het ontbijt over. Een uur voor de start van de tijdrit, rond tien over één ‘s middags, werkte hij toch een powerbar en een cola naar binnen. “Niet ideaal voor een tijdrit. Ik wilde starten met de hoop dat het beter zou worden. Dat was niet het geval. In een tijdrit moet je altijd volle bak gaan. Met het tijdverlies van maandag had ik hier tijd willen terugpakken. Het was niet zoals ik maandagavond had gehoopt.”

Uitzieken?

Evenepoel finishte met een voorlopige achtste tussentijd. Uiteindelijk zou hij nog tien plaatsen verliezen. Hij staat in het klassement nu op plaats 37, op 1:37 van de nieuwe leider Stefan Bissegger. Moet hij stoppen en uitzieken, of toch verder doen, dat is nu de vraag.

“Is het woensdag (vandaag, red.) niet beter, dan kan ik beter uitzieken en herstellen voor volgende week”, zegt Evenepoel. Volgende week wordt in het Italiaanse Trentino het Europees kampioenschap tijdrijden en op de weg gereden. Evenepoel is kopman van de Belgische delegatie en heeft titelambities. “Het heeft geen zin om volledig over de limiet te gaan en dan niks meer waard te zijn op het EK. Ik heb niet veel zin om zonder energie en zonder eetlust verder te koersen.”

Start hij vandaag toch, dan hoopt hij op drie “rustige etappes. Dan kan ik misschien twee, drie dagen herstellen. De wind zal minder hard blazen dan maandag.”

En dan zijn er zaterdag en zondag in de Benelux Tour twee zware etappes. Zaterdag is Ottignies-Houffalize, een Ardennenrit met tien beklimmingen onderweg. Zondag is de rit Namen-Geraardsbergen. De Muur van Geraardsbergen en de Bosberg worden elk drie keer beklommen. Zaterdag en zondag wordt over de eindzege beslist in de Benelux Tour.

Evenepoel: “Het weekend wordt erg zwaar. Wil ik in mijn diepste krachten tasten, dan moet ik helemaal zijn hersteld. En wat zit er dan nog in voor mij?”

Gekalmeerd

Het is een frustrerend begin voor Evenepoel. Maandag ging hij door het lint na afloop van de eerste rit. Gianni Vermeersch kreeg de volle laag na een aanrijding met Evenepoel in de waaier. “Ik was gefrustreerd. Ik ben daarna snel gekalmeerd. Alles is vergeten. Ik wou dinsdag het tijdverlies goedmaken.” Dat ging dus ook niet vanwege ziek. Evenepoel: “C’est la vie. Nu staat mijn ploegmaat Kasper Asgreen goed in het klassement (tweede op 0:19 van Bissegger). Als ik toch verder koers, ga ik dat klassement helpen verdedigen.”

