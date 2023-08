Twaalf weetjes over nieuw tijdritfenomeen Joshua Tarling: “Ik droom van de Strade Bianche, de Ronde en het WK tijdrijden”

Hou hem in de gaten vandaag, in de tijdrit van de Renewi Tour in Sluis: al wie Joshua Tarling (19) volgen wil zal heel hard moeten trappen. Wie is dat nieuwe Welshe chronofenomeen, nú al goed voor brons op het WK in Stirling na Evenepoel en Ganna? “Als hij nog twee kilo vet omzet in spieren, wordt hij ongrijpbaar. Er wacht hem een schitterende toekomst.”

Koersende vriendin

Joshua - kortweg Josh of ‘Joshy’ zoals hij zich op Instagram laat noemen - is de op één na jongste prof in het WorldTourpeloton. Enkel zijn Canadese Ineos-ploegmaat Michael Leonard is (29 dagen) jonger. De boomlange, rijzige atleet (1m94, 78 kg) is samen met de Britse belofte Grace Castle, koersend voor Tofauti Everyone Active. Het koppeltje resideert in Andorra.

Koersende pa en broer

“Ik was zes jaar oud, toen ik voor het eerst deelnam aan een race”, aldus Tarling. “Logisch eigenlijk, want mijn vader Michael had altijd aan wielrennen gedaan en mijn jongere broer Finlay (16 en eerstejaarsjunior) doet het nu ook.” Finlay koerst voor de Nederlandse club Willebrord Wil Vooruit. Zijn beste resultaat tot dusver, dit seizoen: zesde in... jawel, de individuele tijdrit van de Boucles de l’Oise/Trophée Arnaud Coyot.

100 Mile TT op z’n 12de

Pa hield ervan. En ook voor de jonge Josh waren lokale tijdritten destijds dé hoofdbezigheid op de weg. Zo nam hij op z’n 12de deel aan een 100 Mile TT in South Wales. Het plan was om er daar 50 van af te haspelen, maar onderweg besliste hij toch om de volledige afstand te rijden. Dat deed hij in 4:49.14 (gemiddelde 33,370 km/u) waarmee hij knap 22ste werd bij de senioren. “Impressive result”, klonk het (toen al) in de media.

Welshman en fan van ‘G’

Tarling is geboren en getogen in Aberaeron, een piepklein kustplaatsje in West-Wales aan Cardigan Bay. Landgenoot dus van zijn huidige ploegmaat Geraint Thomas, naar wie hij in zijn jongere jaren altijd heeft opgekeken. In 2018, op z’n 14de, was Josh persoonlijk te gast op het G’s huldigingsfeest naar aanleiding van diens Tourzege. Nu is Thomas zélf fan van Tarling, in wie hij heel sterk gelooft. “Hij heeft een schitterende toekomst voor zich.”

Roots in het veldrijden

“Mijn coach is Stuart Blunt, die zelf een succesvolle cyclocrosscarrière (in het VK althans) realiseerde”, zegt Tarling. Blunt dook in de jaren ‘90 en begin deze eeuw regelmatig op in Wereldbekermanches en op WK’s. Tarlings succesvolle veldritroots - vanaf 2010 tien jaar lang op zeer regelmatige basis - hoeven dan ook niet te verbazen. In 2018 haalde hij als nieuweling ook een paar keer het podium in Vlaamse crossen (Koekelare, Bredene).

Junior in Vlaams team

Zijn juniorenperiode bracht Tarling door bij FlandersColor-Galloo, het Menense team van Nico Mattan en Rik Deleye. Mattan kreeg zijn naam ingefluisterd door ex-Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, wiens dochter Zoë min of meer generatiegenote is van Tarling. In 2021 pakte hij zilver in de WK-tijdrit in Brugge (na Wang, voor Segaert), één jaar later goud in de discipline in Wollongong. A new star was born.

Rijp voor ‘Evenepoeltje’

Ze zijn op de vingers van één hand te tellen, maar Tarling kwam er wel voor in aanmerking: een ‘Evenepoeltje’. Lees: van de junioren rechtstreeks overstappen naar de (WorldTour-)elite. Ineos legde hem vast voor drie jaar (tot eind 2025). Tarling bedankte alvast met een nationale tijdrittitel (1.03 op Wright en meteen de jongste ooit in GB), een tweede plaats in de chrono van de Ster van Bessèges (op 0.08 van Pedersen) en de tijdrit van de Ronde van Wallonië (op 0.08 van Ganna). En nu dus ook brons op het WK (na Evenepoel en Ganna).

Met Remco Evenepoel en Ineos-ploegmaat Filippo Ganna op het podium van het WK tijdrijden in Sterling. "Remco is an animal, een beest", omschrijft hij onze landgenoot en nieuwe wereldkampioen.

“Remco is an animal”

Thomas was/is niet Tarlings enige jeugdiool. “Er zijn er wel meer. Ik hield ook wel van de ‘really smooth style’ van Bradley Wiggins. De ongenaakbaarheid van Mark Cavendish. En nu ook de daalkunsten van Matej Mohoric. En dan is er Remco Evenepoel, natuurlijk. “He’s an animal. Een beest. Ik wil een gelijkaardig pad bewandelen en zien waar het me brengt. Het zou fijn zijn mocht ik dezelfde progressie kunnen maken en zo snel kunnen winnen als hij.”

Uurtje aan 455 watt

“Supergetalenteerd”, noemt Thomas hem. “In Stirling vroeg ik op welk gemiddeld wattage hij ruwweg mikte tijdens zijn WK-tijdrit. ‘Rond de 455 watt is het plan’, klonk het losjes. Ik wist niet wat ik hoorde. ‘Jesus!’, reageerde ik.” Of het Tarling lukte, weet hij zelf niet. Omdat hij zijn WK uiteindelijk reed... zonder vermogensmeter. “Mijn Garmin (fietscomputer, red.) bleek namelijk verbonden met de vermogensmeter op mijn reservefiets.”

Gordijnrail vol truien

Waar hij zijn regenboogtrui van Wollongong 2022 een plaats heeft gegeven, wilde de gespecialiseerde wielerwebsite Cyclingnews weten in een interview. ‘Bij mama (Dawn) thuis”, was het antwoord. “Daar hangen namelijk alle truien die mijn broer ik ooit wonnen aan een lange gordijnrail. Een dertigtal behoren Finlay toe, om en bij de veertig zijn van mij. Daarbij ook die van de Isle of Man Youth Tour bij de U10.”

Dromen van ‘De Ronde’

Tijdrijden kan hij als de beste, maar in het ‘gewone’ werk vergaarde Tarling tot dusver geen referenties. Toch droomt hij ook klassiek. “Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen en WK tijdrijden. Da’s mijn top drie.” Dit seizoen proefde hij al eens van de E3 (DNF), Brabantse Pijl (58ste), Amstel Gold Race (DNF), Waalse Pijl (DNF) en Parijs-Roubaix, waar hij de jongste finisher ooit werd sinds 1937. Weliswaar (na val en lekke band) buiten tijd maar... “🤗 f****** loved it!”, postte hij op Instagram. Hoe hij zichzelf zou omschrijven als renner? “Strong but needs development”. Filippo Ganna kent wat dat betreft ‘the key’: “Als hij nog twee kilo vet omzet in spieren, wordt hij ongrijpbaar.”

Parijs 2024 op weg en baan?

Tarling blinkt ook uit op de piste - hoe kan het ook anders, voor een Brit? In 2021 veroverde hij bij de junioren Europese baantitels in het omnium en de ploegenachtervolging (vorig jaar bleef hij steken op brons in de individuele en ploegenachtervolging en ploegkoers) en dit jaar werd hij Europees kampioen in de ploegenachtervolging (met brons in de individuele achtervolging bij de U23. Dat opent dus zowel op de weg als op de baan perspectieven op olympische selectie volgend jaar in Parijs.

