Trust the process: Ashleigh Moolman-Pasio niet enkel boegbeeld van AG Insurance Soudal Quick-Step, maar ook rolmodel voor heel het vrouwenwielrennen

Tao Geoghegan Hart schiet opnieuw raak in Tour of the Alps, zieke Cian Uijtde­broeks geeft op

Tao Geoghegan Hart lijkt klaar voor de Giro. De Brit van Ineos Grenadiers boekte zijn tweede ritzege op rij in de Tour of The Alps. Daarmee verstevigt hij ook zijn leidersplaats in het algemene klassement.