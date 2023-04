Trek-Segafredo schuift ‘kattendoder’ Tiberi dan toch aan de kant: “Zijn daden tijdens schorsing maakten terugkeer onmogelijk”

‘Kattendoder’ Antonio Tiberi en Trek-Segafredo gaan uit elkaar. Het Italiaanse wielertalent (21) belandde twee maanden geleden in het oog van de storm toen uitlekte dat hij afgelopen zomer een kat met een luchtgeweer had doodgeschoten. Tiberi kreeg een boete van 4.000 euro en door Trek-Segafredo een schorsing van 20 dagen zonder wedde opgelegd, maar verlaat nu dus toch het team.

De bizarre feiten speelden zich af op 21 juni 2022, toen Tiberi vanuit zijn huis een luchtgeweer uitprobeerde dat hij een week eerder gekocht had. Tiberi richtte het wapen op een langslopende kat. Het arme beestje werd in het hoofd geraakt en dood aangetroffen door minister Federico Pedini Amati, die alles zag gebeuren en prompt de politie belde. De luchtbuks werd door de politie meteen in beslag genomen.

Toen Tiberi in november vorig jaar verhoord werd, was hij schuldbewust. “Mijn bedoeling was om het schietvermogen van het wapen te testen en ik mikte op een verkeersbord. Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte het het dier echt. Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was”, zo stelde hij volgens Italiaanse media.

Quote Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro Federico Pedini Amati, minister van Toerisme en Post in San Marino

Een voorname reden waarom Tiberi enkele maanden voor het incident naar San Marino was verhuisd, is omdat het sinds eind 2020 een belastingparadijsje is. Maar als het aan de omwonenden ligt, mag Tiberi meteen weer opkrassen. Velen vonden dat hij er met de boete van 4.000 euro al te makkelijk vanaf kwam. Die straf staat er in San Marino op het doden van een dier ‘zonder noodzaak’.

Twintig dagen geschorst

Zijn ploeg Trek-Segafredo reageerde destijds ook snel op de feiten. “We zijn het volledig eens met de boete en veroordelen deze daad, die een duidelijke overtreding van de gedragscode van het team is", klonk het in een statement.

Bovenop de boete besliste de Amerikaanse formatie om de Italiaan twintig dagen te schorsen, zonder wedde. “Hij zal daardoor niet in actie komen in de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn. Als het nodig is, zullen we in de toekomst nog verdere actie ondernemen. Het niet-uitbetaalde loon wordt gedoneerd aan een organisatie die instaat voor dierenwelzijn.”

Die verdere actie volgt nu dus. Trek-Segafredo en Tiberi gaan in onderling overleg, en met onmiddellijke ingang, uit elkaar. Volgens het team “strookten de daden van Tiberi tijdens zijn schorsing niet met een eventuele terugkeer in competitie.” Verdere commentaar geeft de ploeg niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tiberi kwam een tijdje na het uitlekken van de feiten zelf met een reactie op Instagram. “Ik heb veel spijt van mijn schandelijke daad. Schieten op de kat was iets heel stom en onverantwoordelijk. Ik besefte pas achteraf hoe serieus en gevaarlijk het was. Ik wil niet naar excuses zoeken. Ik aanvaard de gevolgen van mijn acties. Ik heb er tot nu toe nog niet over gesproken omdat ik me schaamde en spijt had.”

“Ik begrijp de kritiek. Ik kan niet anders doen dan me te verontschuldigen, zoals ik ook al bij mijn ploeg gedaan heb - zij zijn een onschuldig slachtoffer van deze zaak. Ik wil me ook excuseren bij Pedini Amati voor de emotionele schade die ik heb toegebracht. Ik wil wel nog eens herhalen dat ik de kat niet wilde doden - het was een ongeluk.”

Volledig scherm Antonio Tiberi tijdens de voorbije UAE Tour aan de studio's van Warner Bros in Abu Dhabi. Maar een superheld is hij niet. © Photo News

Wapenvergunning

Tegenover La Gazzetta dello Sport gaf Tiberi destijds nog verdere tekst en uitleg over het incident. “De domheid van een jonge jongen. Die dag in september maakte ik een wandeling door San Marino en tussen de winkeltjes trok ik een luchtgeweer aan. Toen ik thuiskwam, liet ik mij meeslepen en besloot ik direct om het wapen in elkaar te zetten en te testen.”

Quote Ik ben van jongs af aan met dieren opgegroeid, ik heb vroeger koeien gemolken. Ik zou ze nooit pijn doen, ik hou van dieren. Antonio Tiberi

Tiberi, die overigens een wapenvergunning heeft, vertelde niemand over de gebeurtenis. “Bevangen door angst nam ik contact op met een advocaat die me verzekerde dat het incident privé zou blijven. Bovendien schaamde ik me voor wat ik had gedaan. Ik sprak niet eens met mijn ouders, omdat ik probeerde mijn verantwoordelijkheid te nemen door te betalen wat de rechter gepast achtte. Mama en papa namen het niet goed op.”

“In onze familie hebben we al verschillende generaties een boerderij en allerlei dieren. Zelfs honden en katten. Ik ben van jongs af aan met dieren opgegroeid, ik heb vroeger koeien gemolken. Ik zou ze nooit pijn doen, ik hou van dieren.”

“De kat stoorde niemand en was al lang bij ons. Mijn dochter Lucia hield van hem. Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro”, liet minister Pedini Amati optekenen. “Ik waardeer het dat hij zijn daad heeft toegegeven, maar zulke mensen hoeven hier niet te wonen.”

Volledig scherm Antonio Tiberi schreef vorig jaar de vijfde rit in de Ronde van Hongarije op zijn naam. © Photo News

Tiberi is een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Hij had bij Trek-Segafredo een contract tot het einde van 2024 en heeft met goeie klimmersbenen het potentieel om een rondewinnaar te worden. Vijf dagen na het incident reed hij het Italiaans kampioenschap en hij kwam ook in actie in de Ronde van Polen en de Vuelta. Dit seizoen werd Tiberi achtste in de Tour Down Under en in de door Remco Evenepoel gewonnen UAE Tour zelfs zevende. Zelf reageerde hij nog niet op zijn vertrek.

Lees ook:

Volledig scherm Antonio Tiberi. © Photo News