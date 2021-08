Trek-Segafredo-manager Luca Guercilena vecht tegen kanker

Guercilena bracht het nieuws via een statement zelf naar buiten. “Enkele dagen geleden ben ik het gevecht tegen een sterke tegenstander gestart. Hier moet nu even al mijn energie en de warmte van mijn familie en vrienden naartoe gaan”, aldus de 48-jarige manager. “Dit zal tijd nodig hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat de ploeg in goede handen is. Een groep ervaren mensen zal het team leiden, tot ik terug ben. See you soon, Luca.”