Transfer is bevrijding voor Quinten Hermans na moeilijkste maand in zijn carrière: “Gevoel dat Alpecin-Deceuninck veel vertrouwen in me heeft”

WielrennenIn de Ronde van Polen was het een paar keer ‘net niet’, en toch heeft Quinten Hermans (27) reden om te vieren: zijn transfer naar Alpecin-Deceuninck is nu officieel rond. Een bevrijding na de moeilijkste maand in zijn carrière.

Hèhè, de rust keert stilaan weer in het hoofd van Quinten Hermans. Was ook nodig. Juli was niet zijn beste maand. Normaal had hij zijn grote debuut moeten maken in de Tour, maar de ploegleiding schoof hem op het allerlaatste moment opzij, één dag voor de afreis naar Kopenhagen. De reden: het feit dat Hermans niet wilde bijtekenen en voor een andere ploeg had gekozen. Bij Intermarché konden ze dat moeilijk verkroppen en vreesden ze bovendien dat de aanwezigheid van Hermans de sfeer zou verzieken.

Rare kronkel, maar Hermans had het wel zitten: zijn droom ging aan diggelen. Het Tourdebuut waar hij zo hard naar had uitgekeken, kwam er niet. In de plaats mocht hij in zijn eentje gaan trainen. Een immense ontgoocheling. Op een bepaald moment dreigde het zelfs tot een openlijke ruzie tussen renner en ploeg te komen, maar door even afstand nemen, gingen de gemoederen vanzelf bedaren. Hermans vertrok op stage/vakantie naar Italië en draaide daar de knop om. Hij besliste er dat hij zou antwoorden met de pedalen.

Sportieve revanche

Deze week ging hij nadrukkelijk op zoek naar sportieve revanche in de Ronde van Polen. De frustratie definitief afgooien, lukte nog niet, maar het scheelde niet veel: derde op maandag en vierde op dinsdag. Hermans: “Ik ben er al een paar keer dicht bij geweest. Het steekt natuurlijk als het net niet lukt, maar ik ben wel blij met mijn prestaties. Ik ga het zeker nog proberen.”

Hermans voelt zich bevrijd. Sinds gisteren zijn ook de extrasportieve beslommeringen van de baan. Het was ondertussen een publiek geheim dat hij aan het einde van dit seizoen naar Alpecin-Deceuninck trekt, maar nu mag hij dat ook luidop zeggen. Geen gedoe meer, de transfer is officieel. Hermans is blij dat hij het mag vertellen: “Ik ken de ploeg al sinds de oprichting, en als ik zie hoe het team zich sindsdien ontwikkeld heeft, ben ik heel enthousiast om er deel van te gaan uitmaken.”

Quote Meer dan bij Quick.Step zal Hermans bij Alpe­cin-Deceuninck de kans krijgen om voor eigen succes te gaan. Met dank aan zijn unieke profiel: als puncher heeft hij weinig concurren­tie bij zijn nieuwe ploeg.

Hermans had verschillende opties. Zo toonde ook Quick.Step interesse, maar het was voor hemzelf snel duidelijk dat hij ofwel bij Intermarché-Wanty-Gobert zou blijven, ofwel zou vertrekken naar een ploeg waar hij evenveel vrijheid zou krijgen. Die ploeg is Alpecin-Deceuninck. Meer dan bij Quick.Step zal hij bij de broers Roodhooft de kans krijgen om voor eigen succes te gaan. Met dank aan zijn unieke profiel: als puncher heeft hij weinig concurrentie bij zijn nieuwe ploeg.

Heel anders dan bijvoorbeeld Søren Kragh Andersen, die ook voor Alpecin tekende. De Deen zal als hardrijder vaak uitkomen in wedstrijden waar ook Mathieu van der Poel aan de start staat en hij zal zich daar moeten plooien naar de hiërarchie. In het Ardennenwerk is die grote kopman er niet. Vandaar: meer vrijheid voor Hermans. “Het is een eer om voor deze ploeg te gaan rijden”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ze veel vertrouwen in me hebben en een duidelijke visie voor de toekomst. Dit is een ploeg die wil winnen en dat is exact wat ook mijn ambitie is.”

Crossprogramma

Dat Hermans in de winter een crossprogramma kan blijven afwerken, was ook niet onbelangrijk bij zijn keuze. Bij Quick.Step was daar veel minder enthousiasme over. Bij Alpecin is de traditie en de knowhow van vele jaren aanwezig. Hoeveel hij crossen hij gaat rijden, is nog niet beslist, maar het zullen er normaal minder zijn dan in het verleden. De weg is prioritair.

