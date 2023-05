Trans vrouw alleen op podium nadat ze in wielerwedstrijd dichtste concurrenten op 17 en meer dan 30 minuten rijdt, maar ze krijgt ook bakken kritiek

UITSLAGEN. Arne Marit spurt de top tien binnen, in de stand blijft Laurens De Plus negende op 2'36"

Na drie colletjes was het spurten geblazen in de elfde rit van de Giro in Tortona, de stad van Fausto Coppi. Ouwe getrouwe Cavendish meldde zich, maar het was ‘vergeten sprinter’ Ackermann die de aanstormende Milan net kon afhouden om te zegevieren. Met Arne Marit nog net één Belg in de toptien. Andere habitués als Michael Matthews (29ste), Fernando Gaviria (121ste) en Kaden Groves (133ste) meldden zich niet. Laurenz Rex, de laatste vluchter, eindigde uiteindelijk als 120ste. In de stand blijft Thomas logischerwijs in het roze, met Laurens De Plus als eerste Belg op de negende plaats.