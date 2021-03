Tourwinnaar Tadej Pogacar blijft nog zeker tot 2026 bij UAE

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tadej Pogacar maakte in 2019 z'n profdebuut voor UAE-Team Emirates. In twee seizoenen ontpopte de Sloveen zich tot één van de beste renners ter wereld, met in z’n eerste jaar meteen eindzeges in de Rondes van de Algarve en Californië. Daarbovenop verzamelde hij in de Vuelta - z'n eerste grote ronde - drie etappezeges en een derde plaats in het eindklassement. Vorig seizoen won Pogacar bij z'n eerste deelname aan de Tour meteen drie ritten en het geel in Parijs.

Pogacar lag nog tot eind 2024 vast bij UAE na een contract verlenging in mei vorig jaar, maar nu heeft de ploeg de verbintenis opnieuw opengebroken. De 22-jarige Sloveen koerst zeker nog tot 2026 voor het team. “Ik voel me thuis in dit team”, reageert Pogacar in een persbericht. “Er is een speciale atmosfeer tussen het management, de renners en de staff. Het is een fijne omgeving om in te vertoeven.”

Dit seizoen mikt Pogacar op een tweede eindzege op rij in de Ronde van Frankrijk én een medaille op de Spelen in Tokio. Vorige week toonde hij al z'n goede vorm door de UAE Tour op zijn naam te schrijven. Komende zaterdag is de uittredende Tourwinnaar één van de blikvangers in de Strade Bianche.

Bernal achterna

Pogacar ligt nu de komende vijf jaar vast bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten. Gelijkaardige langdurige contracten zijn in het wielrennen eerder zeldzaam. In het WorldTour-peloton tekende enkel Egan Bernal al een verbintenis van die orde. De Colombiaan tekende in 2018 - nog voor zijn eindzege in de Tour - een contract voor vijf jaar bij Team Sky, nu INEOS Grenadiers. Remco Evenepoel verlengde in augustus 2019 z'n contract bij Deceuninck-Quick.Step tot eind 2023.

