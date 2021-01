Tour-winnaar Pogacar en UAE-ploegmaats kregen al coronavaccin

Wielrennen KOERS KORT. Cavendish deelt eerste foto in shirt Deceuninck-Quick.Step - Mitchelton-Scott heet voortaan Team BikeExchan­ge

1 januari De eerste dag van het nieuwe jaar is traditiegetrouw de dag waarop renners hun eerste foto in de kleuren van hun nieuwe ploeg delen. Ook Mark Cavendish hoort bij die categorie. De Britse sprinter rijdt vanaf dit jaar weer voor Deceuninck-Quick.Step en postte op Twitter de eerste foto in het blauwe shirt sinds z'n terugkeer. Cavendish reed eerder al van 2013 tot en met 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere, die hem deze winter een reddingsboei toegooide nadat de carrière van de Brit ten einde dreigde te lopen.