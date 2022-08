Wielrennen Tiesj Benoot derde en eerste Tour-ren­ner in San Sebastian: “Daar krijg je geen prijs voor, tweede achter Remco was hoogst haalbare”

Naast Remco Evenepoel stond nog een andere Belg op het podium in San Sebastian. Tiesj Benoot trok zijn uitstekende Tour door en einigde derde. “De bobijn is nog niet af. Ik voelde mij vrijdag op training ook al erg goed, maar tweede was het hoogst haalbare. Aan Remco was niks te doen.”

31 juli