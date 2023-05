“Tour komt in orde”: Pogacar, die conditie creatief onderhoudt, volgende week op hoogtestage

KIJK. De revalidatie van Pogacar in beeld

Geen Ronde van Frankrijk voor Remco Evenepoel, maar Tadej Pogacar zal wel van de partij zijn. De Sloveen liet in een korte reactie aan onze redactie weten “dat de Tour in orde komt”. De kopman van UAE zit op schema met zijn revalidatie na zijn polsbreuk. “Het gaat heel goed met Tadej”, klinkt het bij zijn ploeg. “Hij zit momenteel thuis in Monaco waar hij een mix van indoor training, krachttraining en rollentraining doe. Daarnaast doet hij ook speciale oefeningen voor zijn pols. Het plan is dat hij volgende week aansluit bij zijn ploegmaats op hoogtestage in de Sierra Nevada.”

Pogacar raakte een kleine vier weken geleden geblesseerd aan de pols na een val in Luik-Bastenaken-Luik. Dat bracht de Tour serieus in het gedrang, want de Sloveen mag zijn pols zes weken niet belasten. Het is een hele uitdaging om in die omstandigheden topfit aan de start te verschijnen in juli, maar dat lijkt dus te gaan lukken. Na een paar weken rust hervatte hij de trainingen. Dat het meteen serieus is, blijkt uit een reeks foto’s die hij postte op Instagram: joggen, traplopen met een rugzak, fitness en fietsen op de rollen. “De afgelopen twee weken zijn goed verlopen”, schrijft Pogacar erbij. “Ik heb Monaco en omgeving verkend, ik heb hard gewerkt op de rollen en voor mijn pols gezorgd. Het is helemaal niet saai. Het beste is dat ik kan kijken hoe Urska Zigart (zijn koersende verloofde, red.) het doet in Spanje. Ik zal jullie op de hoogte brengen wanneer ik buiten kan fietsen. Tot dan werk ik hard verder in mijn keuken en tuin.”