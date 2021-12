Topweek voor Tiesj: Benoot verwelkomt dochtertje én trekt naar ploeg Van Aert

Benoot had gisteren geen tijd om commentaar te geven — logisch, hij had wel belangrijker dingen aan zijn hoofd. In de voormiddag zat hij nog op de fiets voor een training, maar daarna ging het meteen richting ziekenhuis. Zijn vriendin Fien beviel in de maandag van een dochtertje. Roos is de naam van hun eerste kindje.

Groot familiaal geluk ging hand en hand met sportief nieuws. Want een dag na de bevalling stuurde Team DSM een persbericht uit dat het contract van Benoot in onderling overleg was ontbonden. De ploeg en de manager van de renner bereikten daar na verschillende onderhandelingsrondes een deal over. Benoot lag nog een jaar onder contract en zal een schadevergoeding moeten betalen, maar is vooral opgelucht. Het einde van een moeilijke ­periode.

Hij voelde zich niet meer goed bij DSM, daardoor lukte het hem niet langer om het beste in zichzelf naar boven te halen en dat leidde tot ontevredenheid bij de ploeg. Een onhoudbare situatie. Vanaf vandaag slaat hij een nieuwe weg in. Benoot werd al een aantal weken aan Jumbo-Visma gekoppeld, gisteren werd de overstap officieel bekend gemaakt. Hij zal met open armen worden ontvangen. “Tiesj stond al enige jaren op onze lijst met potentiële versterkingen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Hij versterkt onze klassieke groep rondom Wout van Aert en zal ook een voorname rol in de etappekoersen krijgen.”

Als kopman en in dienst

Benoot in het persbericht van Jumbo: “Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb. Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit team de beste versie van mezelf kan worden als wielrenner. In de grote wedstrijden wil ik tot diep in de finale een beslissende rol spelen, zowel voor een kopman als voor mezelf als die kans zich voordoet.”

DSM verliest een renner van wie het potentieel nooit helemaal benut werd. Benoot is de zoveelste in een lange rij die de ploeg vroegtijdig verlaat — de reputatie van DSM krijgt opnieuw een deuk. In de Tour van deze zomer kwamen de eerste wrijvingen aan de oppervlakte. Benoot sukkelde met een blessure aan de rug en was niet gelukkig over hoe daarmee werd omgegaan. Ook de ‘ambtenarenaanpak’ van de ploeg ging in zijn tweede seizoen steeds zwaarder wegen.

De start in 2020 was nochtans veelbelovend. Benoot werd in het voorjaar meteen 2de in Parijs-Nice en leek helemaal klaar voor de reconversie tot klassementsrenner. Hij leek ook uitstekend te passen binnen de filosofie van de ploeg. Maar Benoot is ook een kritische persoon, hij durft opkomen voor zijn mening, en die houding werd hem niet altijd in dank afgenomen. Om opnieuw de beste versie van zichzelf te worden, was een transfer noodzakelijk. Aan Benoot om het nu waar te maken, DSM van zijn kant is verlost van een dossier dat erg vervelend dreigde te worden.

