Topveldrijdsters verenigen zich als Plantur-Pura voor wegcampagne: “Het wordt een ontdekkingstocht”

WielrennenNet als vorig jaar verzamelen de dames van een aantal veldritteams, waaronder Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado, zich voor een aantal wegkoersen, als aanloop naar het cross-seizoen. Waar ze vorig jaar in het wit aan de start verschenen als Ciclismo Mundial, wijzigt de teamnaam nu naar Plantur-Pura.

Het doel van de ploeg blijft hetzelfde, dat licht Philip Roodhooft toe: “Het belangrijkste blijft een mooi wegprogramma afwerken richting het veldrijden. Maar, bij de mannen weten we intussen dat een doordachte combinatie tussen weg en veld mogelijk is. Daarom maken de dames deze lente ook kennis met enkele voorjaarswedstrijden.”

Plantur-Pura verschijnt morgen in de Oxyclean Classic Brugge - De Panne voor het eerst aan de start van een wegkoers. Vervolgens staan de vier wedstrijden van Flanders Classics op het programma, met onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Afsluiten doet het team in Parijs-Roubaix. Na een break volgen dan onder meer de Baloise Ladies Tour en de Ladies Tour of Norway. Na de wegcampagne keren de rensters terug naar hun diverse crossteams.

Alpecin-Fenix kopiëren

“Deze 6 koersen worden een ontdekkingstocht, resultaten staan niet voorop”, schetst Roodhooft de verwachtingen. “ Maar we starten niet onvoorbereid of zonder ambitie. Het team heeft een stage en twee verkenningen achter de rug en met Heidi Van De Vijver hebben we een ervaren ploegleidster in huis. Als de kennismaking bevalt, dan breiden we in 2022 de kern uit met een aantal specifieke wegrensters. Zo kunnen we een uitgebreider programma afwerken, de cross-dames gerichter inzetten en op termijn het multidisciplinaire concept van Alpecin-Fenix kopiëren, aangezien er met Alvarado, Eibl en Pieterse ook MTB-talent in de kern zit.”

Volledig scherm Ceylin del Carmen Alvarado. © BELGA

Roodhooft legt die vergelijking met Alpecin-Fenix verder uit: “Plantur (producten tegen slechte haargroei, red.) is net als Alpecin eigendom van Dr. Wolff Group. Pura (gevelbekleding, red.) maakt net als Fenix deel uit van Broadview Holding. We vinden het dan ook een mooie doelstelling om het concept van Alpecin-Fenix te kopiëren naar het vrouwenwielrennen.”

Net als Roodhooft kijkt ook ploegleidster Heidi Van De Vijver uit naar de ontdekkingstocht van Plantur-Pura: “Ik ben hier zelf terecht gekomen in een professionele omgeving en het is zowel voor mezelf als voor de dames een stevige uitdaging. Het niveau van de dames op stage heeft mij in ieder geval aangenaam verrast, dus we zijn nu al benieuwd naar onze seizoensstart in Brugge – De Panne.”

Sanne Cant: “Speciaal om een trui met een andere sponsor aan te doen”

Ceylin del Carmen Alvarado: “Enthousiast over de Ronde van Vlaanderen”