Toptalent Quinn Simmons komt na ophef rond pro-Trump-uitspraken weer boven water

WielrennenHet was een Strade Bianche om duimen en vingers af te likken. Een kopgroep met alleen maar grote namen: van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen tot de man die de Tour de France afgelopen seizoen op zijn palmares schreef. Toch waren er twee verrassende namen die mee de koers kleurden. De Oostenrijker Michael Gogl en de negentienjarige Amerikaan Quinn Simmons. De renner van Trek-Segafredo werd vorig seizoen nog op non-actief gezet na enkele tweets over het debat rond racisme.

Dat Mathieu van der Poel de Strade won, kunnen we moeilijk een verrassing noemen. Wat Simmons liet zien, is dat wel. De nu negentienjarige Amerikaan werd op zijn zeventiende wereldkampioenen bij de junioren en tekende daarna meteen een profcontract bij Trek-Segafredo. Er werd al snel de vergelijking gemaakt met Remco Evenepoel, maar Simmons kon zich niet echt tonen in zijn eerste seizoen bij de profs. Ondanks zijn enorme adelbrieven bleven de resultaten uit. Naar eigen zeggen was Simmons overtraind. Nu lijkt Simmons weer aan de oppervlakte te komen. Hij zat in de kopgroep die streed om de overwinning zaterdag, maar zijn koers was over na een lekke band op een heel slecht moment.

Omstreden uitspraken

Simmons uitte zich eind vorig jaar op Twitter als een aanhanger van president Donald Trump. De vorige Amerikaanse president kwam meermaals slecht in het daglicht met onder andere controversiële uitspraken over racisme. Simmons gaf toe een aanhanger te zijn van Trump en reageerde erg laconiek op een tweet van de Nederlandse wielerjournaliste José Been, die intussen verwijderd is. Zij tweette: “Ik hoop dat deze vreselijke presidentstermijn afloopt. Er zijn geen excuses om die gemene en vreselijke man te volgen of erop te stemmen.” Waarop Simmons als volgt antwoordde: “Bye”, vergezeld van een emoji met een zwaaiende, zwarte hand.

Reactie op lekke band

Trek-Segafredo besliste om de renner op non-actief te zetten. Vooral het zwarte handje viel helemaal niet in goede aarde. Na het incident reed Simmons geen enkele wedstrijd meer dat seizoen. Dit jaar mag hij zich wel weer tonen en dat deed hij ook, maar toch waren er enkele mensen die Simmons maar al te graag lek zagen rijden. Het incident is duidelijk nog niet verteerd en zal de jonge Amerikaan misschien wel de rest van zijn leven achtervolgen.

Grote toekomst

Zijn talent staat natuurlijk buiten kijf. Simmons maakte zaterdag enorm veel indruk. Zonder lekke band had hij zonder twijfel een mooie ereplaats uit de brand kunnen slepen. De jonge Amerikaan is vooral een man voor het Vlaamse werk. Met de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan er nog veel mooie klassiekers op zijn programma. Als Simmons zijn vorm van de Strade kan doortrekken, hebben Stuyven en Pedersen er een luxeknecht bij. Ook in Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race verschijnt hij aan de start. Het is reikhalzend uitkijken naar wat hij nog kan laten zien.

Volledig scherm Quinn Simmons in het spoor van Mathieu van der Poel. © ANP