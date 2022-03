Toptalent Julie De Wilde sprint naar tweede plaats: “Ik had kunnen winnen ook”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is geen WorldTour en er ontbraken een paar toppers, maar toch: knappe prestatie van Julie De Wilde in Dwars door Vlaanderen. Nadat ze onderweg al mee in de aanval was gegaan, sprintte ze in Waregem naar de tweede plaats. De Wilde was blij en ook een beetje boos. “Ik had kunnen winnen ook”, zei ze. “Maar Consonni deed de deur dicht. Ik ga niet zeggen dat ze moest bestraft worden, maar ze kwakte wel een beetje.”

De Oost-Vlaamse had het lastig gehad in de finale. Een paar keer hing ze aan de rekker, en viel er zelfs een gat. “Gelukkig was Sanne Cant er om dat recht te zetten”, zei ze. “Het is dankij Sanne dat ik nog kon meesprinten.” Het is geen toeval dat De Wilde in de ploeg van Cant rijdt, Plantur-Pura van de broers Roodhooft: net als Cant is ze ook veldrijdster. Ze werd twee keer Belgisch kampioene bij de junioren. Ze rijdt ook op de piste als achtervolgster. Maar de weg is haar hoofdambitie. “De cross is vooral plezant als afwisseling. De piste doe ik maar af en toe.”

De Wilde is nog jong, ze moet nog 20 worden, en heeft dus nog veel progressiemarge. Dit was haar eerste ‘grote’ uitslag bij de elite. Als juniore behoorde ze tot de top van haar lichting: in 2019 pakte ze zilver op het WK in Yorkshire. Met haar 1,80 meter en snelle benen is ze gemaakt voor de Vlaamse koersen. Waar haar limieten liggen, durft ze zelf niet uit te spreken. “Ik ben vooral blij dat ik me kan tonen”, zegt ze. “Want de overstap van de junioren naar de elite was enorm groot. Dat was drie niveau’s verschil. Het gaat héél veel sneller.”

Ze woont in Laarne en met haar familienaam denk je dan snel dat ze familie is van de wereldberoemde pistier Etienne De Wilde. Maar dat is dus niet zo. Ze heeft wel een broer die koerst bij Sport Vlaanderen-Baloise: Gilles De Wilde. “Hij heeft me geïnspireerd”, zegt de zus. “Hij koerste en dat zag er tof uit, zo ben ik ook begonnen. Papa heeft nog bij de elite zonder contract gekoerst. Nu rijdt hij de wielertoeristen, net als mama, en opa, en oma.”

De Wilde droomt van een topcarrière in de koers, maar bouwt een veiligheid in. Ze studeert ook: communicatiewetenschappen in Gent. “Niet altijd een makkelijke combinatie”, zegt ze. “De focus ligt op de koers, maar ik wil iets achter de hand hebben ook.”

