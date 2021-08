Toptalent Ilan Van Wilder verkommert in conflict met DSM: “Hij traint amper, maar waarom zou hij? Hij heeft geen doel meer”

Wielrennen KOERS KORT. Zilver voor Tuur Dens in de scratch op EK baanwiel­ren­nen voor beloften

18 augustus Tuur Dens heeft vanavond, op de tweede dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen voor beloften en junioren in het Nederlandse Apeldoorn, de zilveren medaille behaald in de scratch voor beloften. Hij moest enkel de Portugees Rodrigo Caixas voor laten gaan. Het brons was voor de Tsjech Daniel Babor.