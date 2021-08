Toptalent Ilan Van Wilder verkommert in conflict met DSM: “Hij komt nauwelijks nog aan koeren toe dit seizoen”

Wielrennen En nu Filippo Ganna? Amerikaan sloopt magische grens van vier minuten op de individue­le achtervol­ging

18 augustus Nieuwe mijlpaal in het baanwielrennen. De Amerikaan Ashton Lambie is op de individuele achtervolging onder de magische grens van vier minuten gedoken. De baanwielrenner klokte in Aguascalientes na 4 kilometer af in 3:59.930.