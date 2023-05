Toptalent Hagenes wint koninginnenrit in Duinkerken, Grégoire nieuwe leider

UITSLAGEN. Roze trui Bruno Armirail heeft bonus van 1'41" op Geraint Thomas, Nico Denz weer aan het feest

Verrassing in de Giro. Bruno Armirail zat in de juiste ontsnapping en nam de roze trui over van Geraint Thomas. Medevluchter Nico Denz boekte dan weer zijn tweede ritzege. Ontdek hieronder alle tijdsverschillen in de volledige daguitslag en stand.