Toptalent Cian Uijtdebroeks beseft dat er meer nodig is om een goeie ronderenner te worden: “Ik moet gaan veldrijden om beter te leren sturen”

Wielrennen Na de geweldige solo van Van Moer in de Dauphiné: deze 27 Belgische talenten staan klaar om de wielerhe­mel te bestormen

30 mei Brent Van Moer (23) verbaasde vandaag iedereen met een gewéldige solo in de Dauphiné. Begin deze maand werd Ilan Van Wilder (21) vierde tussen de wereldtop tijdrijden in de Ronde van Romandië, Cian Uijtdebroeks (18) won gisteren met overmacht de juniorenkoers Classique des Alpes, Jordi Meeus (22) haalde een etappe in de Ronde van Hongarije binnen,... Hoeft het nog gezegd dat ons land zowel bij de jongens als de meisjes in ongelofelijke weelde baadt? En er staan nog meer talenten te trappelen: in onze vijfdelige Next Gen-reeks stellen we de 27 grootste Belgische koerstalenten aan u voor. Hieronder alvast een overzicht.