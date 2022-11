Topfavoriet of toch niet? Keisse en De Buyst moeten steeds harder knokken voor hun plaats op de Zesdaagse: “Dit is de week van de pijn”

WielrennenJe hebt er één die in de vorm van zijn leven verkeert, je hebt er één die voor een nieuw contract koerst, je hebt een nieuw supertalent en je hebt er één van wie niemand weet hoe goed hij is. En dan heb je Iljo Keisse (39) en Jasper De Buyst (28). Topfavorieten tegen wil en dank. Gewoon omdat dat hun reputatie is. “We gaan niks cadeau krijgen. We kunnen die jonge gasten niet vragen om ons een beetje voor te laten, want dit is hun toekomst.”