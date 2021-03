Topfavoriet Mathieu van der Poel over Milaan-Sanremo: “Té diep geweest in Tirreno? Ik word daar net beter van”

In een online persconferentie erkende Van der Poel dat La Primavera niet tot zijn lievelingskoersen behoort. De klassieker is bijna 300 kilometer lang en de aanloop naar de finale duurt uren en is doorgaans ronduit saai. “Ik vind het niet per se een leuke wedstrijd. Het is lang en de eerste 150 kilometer rijd je vooral in het peloton en is het proberen om niet in slaap te vallen. Dat is niet mijn favoriete manier van racen.”