Topfavoriet Mathieu van der Poel over Milaan-Sanremo: “Proberen niet in slaap te vallen”

WielrennenBericht aan de bevolking: Mathieu van der Poel (26) is, na zijn raid in de Tirreno-Adriatico, weer helemaal de oude. “Ik heb tijd genoeg gekregen om te herstellen”, zegt hij vijf dagen na een historische vijfde etappe. Morgen in Milaan-Sanremo doet hij helemaal mee voor de winst. En ja, ook hij zal moeten wachten tot de Poggio. Als zelfs MvdP het zegt.

Op maandag voelde hij zich al “redelijk oké”. Dinsdag was tijdrit in de Tirreno en dan ging Van der Poel ook niet voluit. Daar heeft hij nog twee rustige dagen aan gebreid. “Dat is meer dan genoeg.” Gevolgen voor Milaan-Sanremo? Jazeker zullen die er zijn, zegt hij: “Ik denk dat ik daar beter van word.”

Dat is slecht nieuws voor zijn tegenstanders, want hij was al zo indrukwekkend de voorbije week. Een nog betere versie van Mathieu van der Poel kan zaterdag alleen maar Milaan-Sanremo winnen, toch?

Opletten voor Matthews

Zelf voegt hij aan de usual suspects Van Aert, Alaphilippe en hemzelf, nog één naam toe: Michael Matthews. “Hij was vorig jaar goed. Hij heeft een snelle sprint en hij was goed in Parijs-Nice. Hij is een renner om in de gaten te houden.” Maar natuurlijk is Van der Poel de topfavoriet. “Het is een eerlijke koers. De sterkste renner wint. Als je na een koers van 300 kilometer de sprint kunt winnen, ben je altijd de sterkste. Het zou cool zijn als ik dat was.”

Volledig scherm Michael Matthews © BELGA

Hij zegt dat Milaan-Sanremo niet zijn favoriete koers is. “De eerste 150-200 kilometer rijden we in peloton en probeer ik niet in slaap te vallen.” Improviseren, wat hij erg graag doet, is al evenmin aan de orde. “Ik zou graag een open koers hebben. Sommige koersen zijn niet open en het is erg moeilijk om daar verandering in te brengen. Milaan-Sanremo is zo’n koers. Er zijn weinig plekken waar je de wedstrijd naar je kant kunt keren. Ik ga geen domme dingen doen.”

Misschien kan hij toch nog iets bedenken op de Cipressa, op zo’n 22 kilometer van de streep. “Ik weet niet of ik voldoende mensen mee krijg in een aanval daar. De snelheid tussen Cipressa en Poggio is zo hoog dat je altijd in het nadeel bent tegenover het peloton. Ik heb het nog maar weinig gezien, dat je Milaan-Sanremo kunt winnen en al voor de Poggio aanvallen.”

En dus wordt het zelfs voor Van der Poel wachten tot de Poggio. “De kans dat het daar weer gebeurt, is erg groot. Het is al zo vaak gebeurd in het verleden.” Vroeg of laat aanvallen, dat zullen de benen beslissen, zegt Van der Poel. “Het wachten duurt meestal tot kort voor de top.”

Volledig scherm © Photo News

Zo ging het vorig jaar toen Alaphilippe aanviel en in de afdaling het gezelschap kreeg van Wout van Aert. “Ik was vorig jaar niet goed genoeg om met ze mee te gaan.” Van der Poel werd dertiende. “In de sprint heb ik het ook een beetje verpest. Ik had het beter kunnen doen, denk ik. Ik hoop dat ik dit jaar wel bij de eerste boven kom op de Poggio en dat ik kan sprinten voor de zege.”

Een grote kloof op de top van de Poggio, die kan zelfs Van der Poel niet maken, vreest hij. Daar is de Poggio niet steil genoeg voor. “Je kunt er wegrijden, met een kleine groep of zelfs met dertig man. Hopelijk kom ik dit jaar bij de eersten boven op de Poggio en kan ik dan sprinten voor de zege.”

Record? Niet nodig

Of hij misschien het record wil breken, dat met 5:46 nu al sinds 1995 op naam staat van Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert? “Daar heb ik niks aan. Ik heb geen record nodig. Voor mijn part mag het de traagste beklimming ooit worden van de Poggio, als ik Milaan-Sanremo kan winnen is dat ook goed.”

Volledig scherm © Photo News