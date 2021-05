Topfavoriet Egan Bernal heeft werk genoeg met zoektocht naar allerbeste benen: “Evenepoel? Ik focus op mezelf”

2020 was niet het jaar van Egan Bernal. De Tourwinnaar van 2019 hernam na de coronalockdown weliswaar met rit- en eindwinst in La Route d’Occitanie en een tweede plaats na Primoz Roglic in de Ronde van de Ain, maar stapte dan met rugproblemen uit de Dauphiné. In de Tour ging het van kwaad naar erger. Bernal werd in de veertiende etappe op de Grand Colombier door Wout van Aert los uit de wielen gereden en gaf drie dagen later leeg op. De Colombiaan bleek met een lengteverschil tussen beide benen te kampen. Het veroorzaakte een verkromming in de rug en een verplaatste schijf in de wervelkolom, die de glucosetoevoer naar de benen drastisch verstoorde. Vervelend, voor een wielrenner. Opereren was zinloos, enkel een langdurige revalidatie met rugversterkende oefeningen bood soelaas.