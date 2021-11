Tomas Van den Spiegel over gelijkschaling prijzengeld mannen en vrouwen Nokere Koerse: “Mooi, maar er zijn belangrijker werven”

Tomas Van De Spiegel, ceo van Flanders Classics, brengt begrip op voor de ingreep van de Vlaamse ProSeries-wedstrijd. “Nokere Koerse is op zoek naar een beter deelnemersveld (annex promotie naar de WorldTour, red.)”, weet hij. “Dit plaatst hen natuurlijk in the picture.” Maar zelf houdt hij vast aan het traject dat in februari 2020 zorgvuldig werd uitgestippeld in het ‘Close The Gap’-plan met partner KPMG België, een internationale accountants- en adviesorganisatie. Doel daarbij is om met het vrouwenwielrennen in België/Vlaanderen en versnelling hoger te schakelen via een aantal concrete doelstellingen en actiepunten, met 2023 als targetjaar.