Tomas Van den Spiegel in de HLN SPORTCAST: “Als ik de situatie interpreteer, dan heb ik het gevoel dat Parijs-Roubaix verreden wordt”

De schrik voor corona zit erin. Je mag er niet aan denken dat Wout van Aert of Mathieu van der Poel niet aan de Ronde van Vlaanderen zouden kunnen deelnemen door een coronabesmetting in hun koersbubbel. Het overkwam bijvoorbeeld Jasper Stuyven al met Trek-Segafredo in Gent-Wevelgem. Bij Flanders Classics blijven ze optimistisch. “Ik denk dat alles zo goed mogelijk is afgedekt”, zegt Tomas Van den Spiegel. “Fingers crossed natuurlijk, maar we zijn vol vertrouwen. Het enige wat ik nu nog meer zou kunnen doen is alle favorieten in een aparte quarantaine steken zodanig dat ze zeker aan de start komen. (lacht) Neen, we doen al het mogelijke. We maken ons liever niet al te veel zorgen.”