Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, opnieuw thuis na ziekenhuisverblijf door bloedklonters en hartprobleem

Wielrennen KOERS KORT. Ellen van Dijk, wereldkam­pi­oe­ne in het tijdrijden, valt uurrecord bij dames aan - Burghardt zet punt achter carrière

De Nederlandse Ellen van Dijk (35) valt op 23 mei het werelduurrecord voor vrouwen aan. Dat record staat momenteel om naam van Joscelin Lowden. De Britse reed in september vorig jaar 48,405 kilometer in één uur. Van Dijk, tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden en actief bij Trek-Segafredo, onderneemt haar poging op de wielerbaan van Grenchen, in Zwitserland.

11:20