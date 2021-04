Tom Pidcock moet passen voor Luik-Bastenaken-Luik na val in Waalse Pijl

Pidcock kwam afgelopen woensdag in de aanloop richting de Muur van Hoei ten val. De Brit kon verder, maar ondervindt nog steeds hinder, zo meldt z’n ploeg Ineos. “Slecht nieuws voor de fans van Pidcock. Hij heeft nog steeds last na een val in de Waalse Pijl en mist Luik-Bastenaken-Luik.” Pidcock was een van de favorieten na zijn winst in de Brabantse Pijl én tweede plaats in de Amstel Gold Race. Eddie Dunbar is zijn vervanger.