Tom Pidcock is klaar voor een hoofdrol in de Omloop: “Ik ben nooit sneller de Bosberg opgereden”

Herkansing voor Tom Pidcock (23). ‘Zijn’ Ineos kende in 2022 zijn beste voorjaar ooit, maar zelf stelde hij teleur. Ziek, uit vorm, geviseerd. Dit jaar moet beter. “Ik deed te veel wedstrijden mee zonder dat ik echt aan het koersen was. Ik heb met jaloezie naar het WK veldrijden zitten kijken, maar ik denk dat het de juiste keuze was om niet mee te doen.”

Derde in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl, maar voor de rest reed Pidcock een bleek voorjaar in 2022. “Dat was niet mijn beste periode”, zegt hij. “Ik denk niet dat het moeilijk kan zijn om dit jaar beter te doen.” Waar hij de lat precies legt, houdt hij voor zichzelf, maar de tijd lijkt aangebroken om mee te doen voor de grote prijzen. “Roubaix was altijd mijn favoriete race, maar ik denk dat de Ronde van Vlaanderen me beter ligt. De Strade ligt me ook goed: hard en kort.”

Pidcock won tot dusver één (semi-)klassieker: de Brabantse Pijl in 2021. Daar mag/moet dit jaar iets bij komen. “Maar vraag me niet wat mijn beste dag zal zijn. Dat is heel moeilijk te voorspellen. De Omloop? Een mooie koers, en met de wind zal het dit jaar lastig worden, maar misschien is de race net niet zwaar genoeg voor me. Vaak zijn er op het einde nog echte sprinters bij. Ik ben niet de topfavoriet. Als De Lie er op het einde bij is, is hij een van de snelsten. Hij heeft veel meer te verliezen.”

Pidcock holde vorig jaar van bij de start van de klassiekers achter de feiten aan. “Ik werd ziek eind februari (wekenlange maagklachten, red.) en vond mijn draai niet. Ik presteerde onregelmatig”, zegt hij. “Ik deed te veel wedstrijden mee zonder dat ik echt aan het koersen was. Dit jaar wilde ik een stevigere basis. Ik heb een langere voorbereiding gehad. Ik heb met jaloezie naar het WK veldrijden zitten kijken, maar ik denk dat het de juiste keuze was om niet mee te doen. In de Algarve (waar hij een rit won, red.) voelde ik al dat ik beter ben dan vorig jaar op dit moment. De keuze die ik gemaakt heb, en de trainingen die ik gedaan heb, beginnen zich al uit te betalen. De verkenning van de Omloop ging ook goed. Ik ben nooit sneller de Bosberg opgereden dan deze week, en dat is mijn minst favoriete helling. Dat is toch al iets.”

Volledig scherm © Photo News

Al van bij zijn overstap naar de profs had Pidcock een zekere reputatie. Dat is geen voordeel, zegt hij. “Ik word altijd geviseerd. Zelfs als ik niet honderd procent ben, en ook al heb ik nog niet veel gewonnen, ik heb een naam die ze in de gaten houden.” Vrijheid krijgt hij niet, een echte oplossing voor het probleem heeft hij nog niet, daar moet hij dus mee leren omgaan. De Brit probeert er in tussentijd de positieve kant van de zaak te zien. “Het is ongelukkig voor mij, maar dat ze mij viseren, was vorig jaar wel een factor in het succes van de ploeg. Als de tegenstand op mij focust, komen er kansen voor andere renners binnen onze ploeg.”

Winst in de Brabantse Pijl met Sheffield, winst in de Amstel Gold Race met Kwiatkowski en winst in Parijs-Roubaix met Dylan van Baarle: voor Ineos als ploeg was het voorjaar 2022 wel een groot succes. “Als team was het ons beste voorjaar ooit”, zegt Pidcock. “Dat geeft vertrouwen om aan deze campagne te beginnen.”

Volgens Rod Ellingworth, koersdirecteur bij Ineos, gaan de jonge gasten de draad gewoon opnemen en zullen ze dit jaar nog een stukje beter zijn. “Ik denk ook dat we als ploeg nog een stukje sterker zijn”, zegt Pidcock. “Het vertrek van Dylan van Baarle is zeker een verlies, maar we zijn met een grote groep jonge renners met veel kwaliteit. Dat we nu al een hele tijd samen aan iets bouwen vanaf nul, maakt ons sterker.”

Volledig scherm Pidcock met medekopman Ben Turner. © BELGA

