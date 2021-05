Tom Pidcock demonstreert in wereldbeker mountainbike in Nove Mesto, Van der Poel tweede

Giro Evenepoel ziet de perfecte situatie voor zijn ‘Wolfpack’: “Erg blij met gevoel tijdens slotklim”

13 mei De weg is nog lang en gevaarlijk, maar de eerste bergrit in de Giro doet ‘s lands hoop op ‘Roze Remco’ aanwakkeren. Zeker op de finale en vijftien kilometer lange Colle San Giacomo maakte Evenepoel indruk. Samen binnen met rasklimmer Bernal als vierde, in de stand naar plek twee op amper elf seconden van de Hongaarse ‘maglia rosa’ Valter. Ook de serene indruk die Evenepoel nalaat, geeft de Belgische burger moed. “Dit is de perfecte situatie voor ons.”