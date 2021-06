Tom Pidcock breekt sleutelbeen op training en moet verstek geven voor de Ronde van Zwitserland

Pidcock heeft een gebroken sleutelbeen en is vanochtend geopereerd in een ziekenhuis in het Italiaanse Girona. Geen goede timing, want de jonge Brit was in volle opbouw naar de Olympische Spelen in Tokio. Met winst in de Brabantse Pijl, een tweede plaats in de Amstel Gold Race - na een millemetersprint tegen Wout Van Aert - en een derde plaats in Kurrne-Brussel-Kuurne, kende de neoprof een fantastisch voorjaar.