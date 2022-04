Tom Dumoulin voor het eerst in zes jaar in Amstel Gold Race: “Of ik kans maak? Ja, ik start met hoop en ambitie”

WielrennenVorig jaar deze tijd kon je Tom Dumoulin nog spotten met zijn handen in zijn zakken, een toeschouwer onder de toeschouwers bij de Amstel Gold Race. Dumoulin nam een sabbatical, inmiddels is hij weer helemaal coureur. Zondag komt hij voor het eerst in zes jaar weer als renner aan de start van de Amstel. “Het plezier is helemaal terug.”

De Amstel doet iets met Tom Dumoulin. Als kleine jongen ging hij vaak kijken toen de renners nog finishten aan de Maasboulevard in Maastricht. Dat was dicht bij zijn ouderlijke huis. “Dat ik een profwielrenner werd heeft alles met de Amstel Gold Race te maken”, zegt hij.

Dat hij opnieuw profwielrenner is ook. In 2021 nam hij een pauze. Dumoulin — winnaar van de Giro, wereldkampioen tijdrijden, drie ritten gewonnen in de Tour die hij in 2018 als tweede zou eindigen, zilveren medaillewinnaar in de Olympische tijdrit in Rio 2016 — had het met wielrennen wel even gehad. Liever ging hij met zijn hond wandelen, dan dat hij op zijn fiets sprong om te trainen.

Volledig scherm © ANP

April vorig jaar stond Tom Dumoulin langs het parcours van de Amstel weer gewoon te kijken naar de koers. “Ik had een super leuke dag, dat weet ik nog.” Het wakkerde zijn zin om te koersen weer aan. En twee maanden later, in de Ronde van Zwitserland, was Dumoulin weer coureur.

Zondag neemt hij opnieuw deel aan de Amstel Gold Race. 2016 was de laatste keer. “In 2017, 2018 en 2019 deed ik de Giro. 2020 was het coronajaar. En 2021 was mijn pauzejaar. Ik kan de Amstel rijden omdat hij een week vroeger op de kalender komt (omwille van de presidentsverkiezingen in Frankrijk is de Amstel Gold Race gewisseld met Parijs-Roubaix, red). Precies in deze periode zit ik altijd op hoogte. Dat ga ik nu ook zo snel mogelijk doen. Maandag ben ik al op Tenerife. En dan haal ik net een kleine drie weken hoogtestage voor de Giro begint.”

“Als de Amstel een week later was geweest, dan had ik die niet kunnen rijden. Dan bleven er maar twee weken meer over voor een hoogtestage en dat is te weinig.”

Volledig scherm © ANP

Hij schat zijn kansen dat hij het podium haalt, laag in. Maar zegt: “Als wielrenner ga ik voor een wedstrijd niet zeggen dat de vorm niet goed is en dat ik niet goed getraind heb. Als je met zo’n mindset aan een wedstrijd begint, kan je beter niet starten. Als de vraag is: ‘Heb je kansen?’, dan is het antwoord ja. Mijn rol is nu vrij, ook omdat Wout Van Aert en Primoz Roglic er niet bij zijn. Ik start met hoop en ambitie.”

Hij heeft inmiddels weer zilver gewonnen in de olympische tijdrit. Daarna liep het minder. In september brak hij zijn pols op training. In februari gaf hij met rugpijn op in de UAE Tour. In maart moest hij omwille van corona verstek geven voor de Strade Bianche. Hij gaf vervolgens op in de Ronde van Catalonië. De Giro d’Italia is het grote doel, maar de aanloop had beter gekund.

“In Catalonië had ik het wel gehad, ja. Dat was frustrerend. Als het goed gaat is koersen veel leuker. Inmiddels zijn we twee weken verder.”

Het optimisme is terug. Hij kijkt uit naar de Amstel en hij ziet wel wat er komt. “Spannend? Dat valt wel mee. Vroeger was de spanning er al drie dagen van tevoren. Nu komt ze maar de ochtend van de koers. Zondag dus.”

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News