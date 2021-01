“Tom Dumoulin rijdt Ronde van Vlaanderen en laat heuvelklassiekers schieten”

Veldrijden REACTIES. Van Aert over het BK: “Ben ook nu de favoriet” - Vanthouren­hout: “Geen parcours waar Wout zijn kracht kwijt kan”

3 januari Van Aert had alles behalve een topdag in Hulst en moest genoegen nemen met de tweede plaats. “Ik voelde me vooraf goed, alleszins beter dan in Baal. Maar tijdens de cross keerde dag gevoel. Ik ben blijven vechten voor mijn plekje in de Wereldbekerstand (Van Aert leidt daar met 15 punten voorsprong op Van der Poel en 19 op Vanthourenhout, nvdr), maar van harte ging dat niet”, aldus Van Aert bij VTM Nieuws.