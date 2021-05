Tom Dumoulin keert volgende maand terug in het peloton: “Hij én wij zijn er weer klaar voor”

WielrennenTom Dumoulin keert terug in het peloton. De 30-jarige Nederlander start aan de Ronde van Zwitserland (6-13 juni). De winnaar van de Giro in 2017 trok er dit voorjaar even de stekker uit, deze zomer mikt hij op olympisch goud in de tijdrit in Tokio.

Vier maanden nadat hij bekendmaakte dat hij even pauze nam van het leven als profcoureur, is Tom Dumoulin weer wielrenner. De 30-jarige Nederlander stelde de voorbije weken in vraag of hij vooral mentaal nog kon doorgaan als prof en die knoopt lijkt nu doorgehakt, want Wielerflits meldde dat Dumoulin volgende maand zijn rentree maakt.

Dumoulin start in juni in de Ronde van Zwitserland om daarna te koersen op het NK-tijdrijden op 16 juni in Emmen en het NK op de weg (20 juni). Zijn plaats in de Tour-selectie van Jumbo-Visma werd ingenomen door Jonas Vingegaard en dus geniet Dumoulin alle vrijheid om van de olympische tijdrit op 28 juli zijn hoofddoel van deze zomer te maken.

In april raakte al bekend dat Dumoulin op de vaccinatielijst met Nederlandse atleten voor de Olympische Spelen stond, uitsluitsel over een rentree in het peloton was er toen wel nog niet. Dat Dumoulin de voorbije maanden af en toe op een tijdritfiets werd gespot, was een teken aan de wand. De goesting lijkt helemaal terug. Bij Jumbo-Visma hielden ze het op een droge mededeling.

Later kon onze man in de Giro ploegleider Addy Engels strikken. “Ik heb er niet mee over beslist en zat niet mee in het traject om Tom te begeleiden, maar ik veronderstel dat het goed gaat met hem. Anders zou deze beslissing er niet gekomen zijn. Ik ga ervan uit dat hij én wij er klaar voor zijn. Of ik verrast ben door de keuze? Ja en nee, ik had geen idee welke kant het zou uitgaan. Stoppen of doorgaan: beide opties waren reëel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News