Tom Dumoulin is weer wielrenner, maar weet nog goed niet welke: “Ik kijk nu niet verder dan de Spelen”

Giro Ewan schiet na verrader­lij­ke finale met veel overmacht voor een tweede keer raak in Giro, Merlier is derde

14 mei Nummer twee: Caleb Ewan won met veel overmacht de zevende etappe in de Giro d’Italia. De Australiër van Lotto-Soudal pareerde op de lichthellende finish in Termoli een verrassingsaanval van Fernando Gaviria en was nadien duidelijk de snelste. Davide Cimolai werd tweede, Tim Merlier derde. Attila Valter kende een rustige dag in de buik van het peloton en behoudt de maglia rosa.