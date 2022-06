Tom Dumoulin geklopt op NK tijdrijden: “Mensen die vinden dat ik straks een WK-plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken”

WielrennenZijn laatste NK tijdrijden ooit werd een teleurstelling. Bauke Mollema versloeg verrassend Tom Dumoulin op zíjn discipline. Het WK in september in Australië is zijn allergrootste doel. Voor de mensen die zeggen dat hij zijn startplek daar cadeau krijgt, had Dumoulin nog wel een boodschap. “Zij kunnen in de stront zakken.”

Het is de onvermijdelijke vraag die komt nu Tom Dumoulin vorige maand zijn afscheid aankondigde. Heeft hij in zijn laatste maanden als wielerprof nog de échte motivatie om er alles uit te persen? Dumoulin is net geklopt tijdens zijn laatste NK tijdrijden door de stuntende Bauke Mollema. Een vijfde nationale titel op zíjn discipline komt er niet van. Dumoulin, scherp als zo vaak: “Ik heb net overgegeven op de fiets. Ik ben heel diep gegaan. Dus dat is geen probleem. De teugels in mijn hoofd zijn nog niet losgelaten. Dat zorgt ook altijd voor een beetje onrust, maar dat heb ik ook nodig.”

Hij heeft er aardig de pest in, die tweede plaats. Hij wilde tijdens zijn laatste NK nog een keer uitpakken. Maar ergens is het ook wel logisch, zegt hij. Tijdens de Giro ging Dumoulin door zijn rug in de teambus van Jumbo-Visma. Ook na wat weken rust is de rugpijn nog niet weg. “Ik had gehoopt op talent deze tijdrit te kunnen winnen. Maar als je een paar weken met een blessure rondrijdt, helpt dat niet. Tweede is ook niet slecht, maar ik kan beter natuurlijk. Dit voelt wel een beetje als verliezen.”

Dumoulin verliest ruim een halve minuut op de verrassende winnaar Bauke Mollema die zijn debuut tijdens het NK tijdrijden op zijn 35ste bekroont met een titel. Dumoulins start is heel opmerkelijk. Hij vloekt als de man die hem op het startpodium moet vasthouden, dat niet goed doet. Dumoulin raakt uit balans en zet een voet aan de grond. Hij vertrekt terwijl één voet nog niet in zijn pedaal zit. Maar daar verliest hij vanzelfsprekend slechts een paar seconden. “Het was al met al niet goed genoeg.”

Dumoulin rijdt waarschijnlijk de Ronde van Polen en wellicht het EK. Maar het allergrootste doel is het WK, in september in Australie. Als zijn door bondscoach Koos Moerenhout toegezegde zekere startplek ter sprake komt, wordt Tom Dumoulin, uit het tamelijke niets , heel fel. Nederland heeft twee startplekken op het WK.

Zere plek

“Ik heb gelezen dat ik mijn selectie voor het WK cadeau krijg. Ik weet niet of jullie mijn uitslagen van de afgelopen WK’s en de grote internationale tijdritten hebben gezien? Volgens mij is er maar één iemand in Nederland die aanspraak maakt op die WK-plek en dat ben ik,” zegt hij zichtbaar geïrriteerd. “Ik ben echt helemaal klaar met die discussie, daar word ik zelfs kwaad van. Hoezo twijfelen mensen daar over? Ik haal de ene na de andere medaille op het WK en dan zijn er mensen die daarover een discussie durven aan te zwengelen. Op de Spelen (zilver) heb ik al bewezen dat het een non-discussie is. Het is gewoon triest. Ze zoeken het maar uit. Dat is een zere plek ja. Ik ben heel blij met het vertrouwend dat ik van Koos krijg, maar ik moet er ook voor rijden. Alle mensen die vinden dat ik die plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken.”

Zo. Dat is eruit. Want snel kan Dumoulin in zijn hoofd ook weer schakelen als hij aan zijn grote doel denkt. Hij kijkt vooral ook heel erg uit naar het WK tijdrijden. De wedstrijd waar hij zo van houdt. Hij droomt ervan om na zijn wereldtitel van 2017 in het Noorse Bergen nóg een keer wereldkampioen tijdrijden te worden. Zeker in Australië. “Ik heb daar in 2010 mijn allereerste WK gereden, bij de beloften. Dat was zo geweldig. Als jong mannetje naar de andere kant van de wereld. Waanzinnig. Hoe mooi is het om daar nu mijn loopbaan af te sluiten? Het voelt heel bijzonder om daar de cirkel rond te maken.”

